Harmonize Goes Off On Reporter Insinuating Rift Within Wasafi Records (Video)

Tanzanian singer Harmonize was irate after a reporter sought to find out if he was really leaving Diamond Platnumz’s Wasafi Records.

Speculations are rife that Harmonize alias Konde Boy intends to leave the label especially after being left out of the Wasafi Festival list of performing artists.

But according to Diamond, the Never Give Up crooner had prior engagements that he could not get out of.

Addressing the rift rumours, Harmonize castigated the reporter who sought to find out why he had buses branded “Konde Boy” while the label had its own tour buses.

“Tujitahidi sio kila kitu ni kuangalia tu Negative, tuangalia na positive side pia. Alafu ukiangalia sisi ni familia , na kitu ambacho unakitengeneza kinaweza kupelekea familia kuingia katika malumbano. Kitu kama Bus, sidhani kama mwandishi wa habari umeshindwa kuniuliza vitu vyote vya kimaendeleo, kuwa Konde Gang wameenda na Basi wasafi Festival. Si Basi ni usafiri, kama usafiri hautoshi kuna tatizo gani. Kaa kama mwandishi fikiria kuuliza vitu ambavyo nivya kimsingi vya kujenga Sanaa. Sio kutafuta misuguano sisi ni familia, it doesn’t make sense.

Wasafi is my family, bila Wasafi hakungekuwa na Harmonize, so ukijaribu kutengeneza vitu vya kusuguana haisaidi chochote. Harmonize amezaliwa Wasafi na Diamond ni kama Kaka yangu lakini tena kwenye muziki ni kama baba yangu. Without Diamond hamna Harmonize. So tujaribu kutafuta vitu vya kimsingi vya kuuliza ambavyo vitakuza Sanaa yetu, sio kuangalia vitu vidogo vidogo ambavyo havina hata msingi na kuvipromote that not good bro,” said Harmonize.

Fans have also been comparing the two singers with some ranking Harmonize higher than his boss.

